DES QUAIS À LA SCÈNE Théâtre Le Funambule Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

DES QUAIS À LA SCÈNE Théâtre Le Funambule, 8 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 08 mars 2022

de 19h00 à 20h30

payant

Si le spectacle d’Elina Dumont ne ressemble à aucun autre, c’est que la vie d’Elina Dumont ne ressemble à aucune autre. Comédienne, elle puise dans son existence extrêmement chahutée, les histoires effarantes, désespérantes, truculentes, qui composent son show. Mais, plus encore que la matière de sa vie, C’est son regard qui fait la différence. Tour à tour éberlué, attendri, moqueur, critique, il amuse et émeut. Il fera changer le vôtre. Ce mot familier d’«exclus», vous ne l’entendrez plus jamais comme vous l’entendiez avant… Théâtre Le Funambule 53 rue des Saules Paris 75018 Contact : https://www.funambule-montmartre.com/ Date complète :

2022-03-08T19:00:00+01:00_2022-03-08T20:30:00+01:00

Théâtre le Funambule

