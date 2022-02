Des produits de la mer livrés chez vous, à vie ! Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 26 février au dimanche 6 mars à Paris Expo Porte de Versailles

Venez nous rendre visite sur le Salon International de l’Agriculture et tentez de gagner un abonnement Poiscaille à vie. Du poisson, des coquillages et des crustacés pêchés de manière éthique et durable, livrés près de chez vous en 48h, fraîcheur garantie !

Scannez le QR code de l’évènement et entrez votre adresse email, tirage au sort le 6 Mars 2022

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T09:00:00 2022-02-26T19:00:00;2022-02-27T18:30:00 2022-02-27T19:00:00;2022-02-28T09:00:00 2022-02-28T19:00:00;2022-03-01T09:00:00 2022-03-01T19:00:00;2022-03-02T09:00:00 2022-03-02T19:00:00;2022-03-03T09:00:00 2022-03-03T19:00:00;2022-03-04T09:00:00 2022-03-04T19:00:00;2022-03-05T09:00:00 2022-03-05T19:00:00;2022-03-06T09:00:00 2022-03-06T19:00:00

