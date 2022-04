Des procès-verbaux au musée Musée d’art et d’archeologie de Senlis Senlis Catégories d’évènement: Oise

le samedi 14 mai à 18:00

À la suite d’un partenariat entre les musées de Senlis et l’UEMO (Unité éducative en milieu ouvert), plusieurs jeunes gens sont venus découvrir les musées. Après avoir observé de près toutes les nuances des oeuvres de Séraphine Louis, ils se sont emparés des pinceaux et des couleurs pour réaliser leurs propres peintures. Elles sont exposées au musée, le temps de la soirée.

Entrée libre, gratuit

Musée d'art et d'archeologie de Senlis Place Notre-Dame, 60300 Senlis

2022-05-14

