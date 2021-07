Toulouse Musée Georges-Labit Haute-Garonne, Toulouse « Des Printemps et des Automnes » : exposition d’Ikebana Musée Georges-Labit Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

« Des Printemps et des Automnes » : exposition d’Ikebana Musée Georges-Labit, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Toulouse. « Des Printemps et des Automnes » : exposition d’Ikebana

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Georges-Labit

L’Ikebana, également connu sous le nom de kado, est un art traditionnel japonais basé sur la composition florale. Il valorise aussi bien le vase, les tiges, les feuilles et les branches que la fleur elle-même. Durant ces deux journées vous pourrez admirer des réalisations de l’École d’Ikebana et d’art floral de Toulouse. Exposition d’Ikebana par l’École d’Ikebana et d’art floral de Toulouse. Musée Georges-Labit 17 rue du Japon, Toulouse, 31000 Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée Georges-Labit Adresse 17 rue du Japon, Toulouse, 31000 Ville Toulouse lieuville Musée Georges-Labit Toulouse