2022-06-25 – 2022-06-26

Coteaux-sur-Loire 37140 Quelles sont les étapes de culture de la vigne ?

Comment faire du pain ?

Qu’est-ce qu’une race ancienne ? Trouvez réponses à ces questions en suivant le jeu de piste qui vous baladera dans les vignes verdoyantes et vous emmènera à la loge de vignes rénovée.

epidesvignes@outlook.fr https://www.patrimoinedepays-moulins.org/carte/

Comment faire du pain ?

Qu’est-ce qu’une race ancienne ? Trouvez réponses à ces questions en suivant le jeu de piste qui vous baladera dans les vignes verdoyantes et vous emmènera à la loge de vignes rénovée.

