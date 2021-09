Lille centre d'arts plastiques et visuels de Lille Lille, Nord Des portraits photographiques à découvrir centre d’arts plastiques et visuels de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Tout au long du mois de mai dernier, l’Alliance Française de Lille et le Centre d’Arts Plastiques et Visuels diffusaient, via leurs réseaux sociaux, 11 portraits d’étrangers vivant à Lille et partageant avec nous leur vision de l’Europe. Il est désormais temps de voir les photographies accrochées dans les murs du CAPV ! Chaque apprenant de l’Alliance française a été pris en photo par un élève des ateliers photographiques du CAPV. Les portraits sont à voir au CAPV, 4 rue des Sarrazins (V’Lille et M° Gambetta) du 10 septembre au 22 octobre 2021, entrée libre selon les mesures sanitaires en vigueur : à voir notamment lors des Portes Ouvertes des ateliers adultes du CAPV le vendredi 10 septembre de 14h à 17h et de 18h à 20h et le samedi 11 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h, puis, à partir du 14 septembre, du mardi au samedi de 14h à 17h30. Ce partenariat inédit entre l’Alliance Française de Lille et le CAPV a été proposé dans le cadre de la Fête de l’Europe initiée par la MEL, célébrée tout au long du mois de mai 2021 aux quatre coins de l’Union Européenne et coordonnée dans notre métropole par l’association Interphaz.

