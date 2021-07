Mellionnec Eko-Domani Koed ar Barzh - Eco-Domaine Le Bois du Barde Côtes-d'Armor, Mellionnec Des poneys sous les pommiers (Camp d’été en breton, 6-12 ans) Eko-Domani Koed ar Barzh – Eco-Domaine Le Bois du Barde Mellionnec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

du dimanche 1 août au samedi 7 août à Eko-Domani Koed ar Barzh – Eco-Domaine Le Bois du Barde

La nature, les animaux de la ferme, les ânes, les cabanes… si le cœur t’en dit, tu pourras monter à poney avec ou sans selle et partir toute la journée en balade avec Kiki, notre âne qui porte le pique-nique. Pendant ce séjour sous tente au milieu des pommiers, tu prépareras le repas sur le feu pour le groupe, avec des aliments de saison, locaux et bio le plus souvent. Tu pourras participer aux veillées autour du feu, avec des bananes au chocolat, et pourquoi pas t’endormir dehors en observant les étoiles ?

Tarif : 260 €

Viens vivre tes vacances à la mode des trappeurs dans une ferme bio : avec douches solaires et toilettes sèches. Organisé par Le Bois du Barde. Eko-Domani Koed ar Barzh – Eco-Domaine Le Bois du Barde Coat an Bars, 22110 Mellionnec Mellionnec Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-01T09:00:00 2021-08-01T23:59:00;2021-08-02T00:00:00 2021-08-02T23:59:00;2021-08-03T00:00:00 2021-08-03T23:59:00;2021-08-04T00:00:00 2021-08-04T23:59:00;2021-08-05T00:00:00 2021-08-05T23:59:00;2021-08-06T00:00:00 2021-08-06T23:59:00;2021-08-07T00:00:00 2021-08-07T17:00:00

