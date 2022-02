Des pompes pas si funèbres Théâtre Darius Milhaud Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Des pompes pas si funèbres Théâtre Darius Milhaud, 25 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 27 mars 2022

de 18h00 à 19h30

Le samedi 26 mars 2022

de 21h15 à 22h45

Le vendredi 25 mars 2022

de 21h15 à 22h45

payant

Mais qui a tué le député Grimaud ? De coups de théâtre en éclats de rire, 8 personnages s’agitent et se déchirent jusqu’au dénouement final. Arthur Grimaud, député en pleine ascension, vient de décéder ! Aimée, sa femme, Léontine, sa belle-sœur et Robert son beau-frère accompagné de sa fiancée Cécile, se retrouvent à l’entreprise de Pompes Funèbres Bernard. Ils sont accueillis par Germain Bernard et Martine, sa pathétique secrétaire quand surgit Igor, un braqueur armé qui semble s’être trompé d’adresse ! La mort suspecte du député pose question, l’agresseur du député serait-il l’un des personnages présents ? Mystère, soupçons, accusations, dénégations… qui sont donc vraiment tous ces personnages ? Dans cette comédie policière flirtant avec l’absurde et à l’humour décalé, de coups de théâtre en coups de théâtre, d’éclats de rire en éclats de rire, huit personnages s’agitent et se déchirent jusqu’au dénouement final… Auteur : Dominique Roffet Metteure en scène : Michèle Fouchou-Mars Interprètes : Clarisse Alboin, Françoise Boutin, Claire Servoz, Jean-Pierre Couderc, Philippe Develay, Amar Mostefaoui, Christian Muñoz, Eric Tournecuillert Technique : Jean-Louis Fablet, Gérard Godard Genre : comédie policière Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud Paris 75019 Contact : 0142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19 Humour;Théâtre

Date complète :

2022-03-25T21:15:00+01:00_2022-03-25T22:45:00+01:00;2022-03-26T21:15:00+01:00_2022-03-26T22:45:00+01:00;2022-03-27T18:00:00+01:00_2022-03-27T19:30:00+01:00

Théâtre du Midi

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre Darius Milhaud Adresse 80 allée Darius Milhaud Ville Paris lieuville Théâtre Darius Milhaud Paris Departement Paris

Théâtre Darius Milhaud Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Des pompes pas si funèbres Théâtre Darius Milhaud 2022-03-25 was last modified: by Des pompes pas si funèbres Théâtre Darius Milhaud Théâtre Darius Milhaud 25 mars 2022 Paris Théâtre Darius Milhaud Paris

Paris Paris