Des pommes des Alpes de Haute-Durance à boire et à croquer ! Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Des pommes des Alpes de Haute-Durance à boire et à croquer ! Paris Expo Porte de Versailles, 1 mars 2022, Paris. Des pommes des Alpes de Haute-Durance à boire et à croquer !

du mardi 1 mars au jeudi 3 mars à Paris Expo Porte de Versailles

A croquer ! Elle est ronde, dorée, avec une face rosée. Baignée par le soleil qui la caresse de ses rayons près de 300 jours par an dans le Val de Durance et le Buëch. La pomme a toujours été un fruit de montagne. Dans les Hautes-Alpes, elle s’épanouit dans les vergers entre Gap et Laragne sous les bons auspices des falaises rocheuses qui reflètent les rayons du soleil vers les arbres fruitiers. La golden des Alpes, aux propriétés gustatives exceptionnelles, est le fruit emblématique de cette région. Un fruit de qualité (IGP et label rouge), plébiscité par les consommateurs et les chefs qui se plaisent aujourd’hui à le cuisiner et le déguster. Un fruit à croquer ou à déguster lors de cette démonstration animée par les arboriculteurs des Alpes de Haute-Durance, accompagnés des membres de la Confrérie de la Pomme, autour du fonctionnement d’un pressoir à l’ancienne pour extraire un jus de pommes gorgé de soleil. La pomme a toujours été un fruit de montagne. Dans les Hautes-Alpes, elle s’épanouit dans les vergers entre Gap et Laragne le long de la Durance. Un fruit ensoleillé à boire ou à croquer ! Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-01T10:00:00 2022-03-01T11:00:00;2022-03-01T16:00:00 2022-03-01T17:00:00;2022-03-02T10:00:00 2022-03-02T11:00:00;2022-03-02T16:00:00 2022-03-02T17:00:00;2022-03-03T10:00:00 2022-03-03T11:00:00;2022-03-03T14:00:00 2022-03-03T15:00:00;2022-03-03T18:00:00 2022-03-03T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Des pommes des Alpes de Haute-Durance à boire et à croquer ! Paris Expo Porte de Versailles 2022-03-01 was last modified: by Des pommes des Alpes de Haute-Durance à boire et à croquer ! Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 1 mars 2022 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris