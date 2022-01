Des pollinisateurs dans mon jardins Soudan Soudan Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Soudan Deux-Sèvres Soudan EUR Votre jardin peut être un véritable havre de paix pour ces petites bêtes. Rendez-vous le samedi 19 mars pour rencontrer le CPIE et faire connaissance avec les pollinisateurs de vos jardins. Tout public

Votre jardin peut être un véritable havre de paix pour ces petites bêtes. Rendez-vous le samedi 19 mars pour rencontrer le CPIE et faire connaissance avec les pollinisateurs de vos jardins. Tout public

Gratuit

Réservation obligatoire

Réservation obligatoire +33 7 57 12 75 94 Votre jardin peut être un véritable havre de paix pour ces petites bêtes. Rendez-vous le samedi 19 mars pour rencontrer le CPIE et faire connaissance avec les pollinisateurs de vos jardins. Tout public

Réservation obligatoire CPIE Gatine Poitevine

