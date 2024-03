Des poissons bien élevés ! Cazères-sur-l’Adour, jeudi 16 mai 2024.

Des poissons bien élevés ! Cazères-sur-l'Adour

La pisciculture est une spécialisation de l’aquaculture qui désigne l’élevage de poissons en milieu naturel ou en bassin artificiel, destinés à la consommation.

Alain Faget, qui s’est lancé dans la pisciculture par passion, il y a maintenant quarante ans, vous propose de découvrir l’aquaculture à travers une visite accompagnée de son exploitation.

Cette sortie vous permettra de tout savoir sur les espèces et la filière de l’élevage de poissons d’étang et d’ornement. Reproduction, élevage de la larve au poisson adulte et commercialisation, toutes les étapes de travail vous seront présentées. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 10:00:00

fin : 2024-05-16 12:00:00

Cazères-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine

