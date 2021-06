LES MONTS D'AUNAY Parking de l'antenne Les Monts d'Aunay Des plantes utiles sur le toit de la Normandie Parking de l’antenne LES MONTS D'AUNAY Catégorie d’évènement: Les Monts d'Aunay

Montez sur le plus haut sommet de Normandie, classé espace naturel sensible (ENS) par le conseil général du Calvados. RV sur le parking de l’antenne au Plessis Grimoult, à 14h. (5km/2h30) – Niveau 1 A partir de 10 ans.

Gratuit

Le Mont Pinçon est un site riche d’espèces grâce à sa mosaïque de milieux. Ses landes, bois et bords de chemins offrent une flore diversifiée. Profitons d’une petite balade pour y découvrir… Parking de l’antenne le Plessis Grimoult,14770,LES MONTS D’AUNAY LES MONTS D’AUNAY

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-11T12:00:00 2021-08-11T14:00:00

