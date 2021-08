LES MONTS D'AUNAY Parking de l'antenne Les Monts d'Aunay Des plantes utiles sur le toit de la Normandie Parking de l’antenne LES MONTS D'AUNAY Catégorie d’évènement: Les Monts d'Aunay

Parking de l’antenne, le mercredi 11 août à 10:00

Montez sur le plus haut sommet de Normandie, classé espace naturel sensible (ENS) par le conseil général du Calvados. RV sur le parking de l’antenne au Plessis Grimoult, à 14h. (5km/2h30) – Niveau 1 A partir de 10 ans.

Gratuit

Le Mont Pinçon est un site riche d’espèces grâce à sa mosaïque de milieux. Ses landes, bois et bords de chemins offrent une flore diversifiée. Profitons d’une petite balade pour y découvrir… Parking de l’antenne le Plessis Grimoult,14770,LES MONTS D’AUNAY LES MONTS D’AUNAY

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-11T10:00:00 2021-08-11T12:00:00

