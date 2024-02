Des plantes précieuses au cœur de la ville Allée de la Haloperie, 49001 Angers, France Pays de la Loire Angers, samedi 23 mars 2024.

Des plantes précieuses au cœur de la ville Pays de la Loire Grandeur Nature Samedi 23 mars, 09h00 Allée de la Haloperie, 49001 Angers, France Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T09:00:00+01:00 – 2024-03-23T11:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T09:00:00+01:00 – 2024-03-23T11:00:00+01:00

Zabi vous emmène à la rencontre des plantes sauvages communes de l’étang Saint-Nicolas, espace naturel sensible exceptionnel au cœur d’Angers. Entre balade et théorie, elle vous donne les clés pour mieux comprendre la protection de ces plantes et apprendre à reconnaître une dizaine d’entre elles dans leur milieu naturel aspect botanique, aperçu de leur histoire et de leurs utilisations culinaires et médicinales. Avec les Jardins de Zabi et le conseil départemental dans le cadre des RDV Nature en Anjou. Samedi 23 Mars DE 10H À 12H30 Adulte et famille, à partir de 10 ans Gratuit Inscriptions Office de Tourisme 02 41 23 50 00 angers-tourisme.com

Allée de la Haloperie, 49001 Angers, France Pays de la Loire Allée de la Haloperie, 49001 Angers, France Pays de la Loire Angers 49001 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.destination-angers.com/activites-et-sites-touristiques/animations-nature/des-plantes-precieuses-au-cour-de-la-ville »}]