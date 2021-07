Mirande CPIE Pays Gersois Gers, Mirande « Des plantes pas comme les autres » exposition sur les Plantes Exotiques Envahissantes CPIE Pays Gersois Mirande Catégories d’évènement: Gers

CPIE Pays Gersois, le samedi 18 septembre

Ces conquérantes sauvages, qui proviennent de territoires lointains et combattent avec succès les prédateurs et maladies pour s’implanter sur une nouvelle aire, sont souvent très résistantes et développent d’astucieuses stratégies de dissémination. Nous sommes le principal moteur – volontaire ou non – de leur arrivée, en les ramenant dans nos bagages lors de nos voyages, tout au long de l’Histoire. Partez à l’attaque de ces plantes aussi étonnantes que dangereuses, qui ont malheureusement de nombreuses répercussions sanitaires, économiques et environnementales. Venez apprendre à les reconnaître… peut-être en avez vous déjà dans votre jardin ! À travers deux expositions et de nombreuses activités pour toute la famille, découvrez les Plantes Exotiques Envahissantes. CPIE Pays Gersois 16 rue Delort, 32300 Mirande Mirande Gers

2021-09-18

