Des plantes et des jeux Espace culturel du Houlme Briouze, mardi 6 août 2024.

Des plantes et des jeux Le jonc, l’iris ou le saule, plantes des zones humides, se prêtent parfaitement à la réalisation de quelques menus objets. Venez tresser, plier, enrouler, tailler… et créer. Dès 10 ans Mardi 6 août, 10h00 Espace culturel du Houlme 2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE // RESERVATION OBLIGATOIRE au 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr // RDV: Devant l’espace culturel du Houlme // Equipement: Chaussures de marche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-06T10:00:00+02:00 – 2024-08-06T12:30:00+02:00

Fin : 2024-08-06T10:00:00+02:00 – 2024-08-06T12:30:00+02:00

Espace culturel du Houlme Briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

Evènements Sortie nature