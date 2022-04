DES PLANTES AU COEUR DE MON VILLAGE Saint-Bauzille-de-la-Sylve Saint-Bauzille-de-la-Sylve Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Bauzille-de-la-Sylve

DES PLANTES AU COEUR DE MON VILLAGE Saint-Bauzille-de-la-Sylve, 4 mai 2022, Saint-Bauzille-de-la-Sylve. DES PLANTES AU COEUR DE MON VILLAGE Saint-Bauzille-de-la-Sylve

2022-05-04 09:30:00 09:30:00 – 2022-05-04

Saint-Bauzille-de-la-Sylve Hérault Saint-Bauzille-de-la-Sylve Contre un mur, au bord d’un trottoir ou sur quelques centimètres carrés de sol nu, des plantes se développent au coeur même de nos villes. Venez découvrir ces « herbes folles » qui forment une biodiversité bien particulière au milieu du béton.

Participez à leur recensement pour mieux les connaître.

Sortie animée par la LPO Occitanie.

Prévoir chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo. Saint-Bauzille-de-la-Sylve

