Montbrison Loire Avec l’association «France Nature Environnement», découvrez ou redécouvrez les petites plantes du coin lors d’une balade en famille. Enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte. Sur inscription. dernière mise à jour : 2021-07-30 par

