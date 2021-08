Montbrison Clos Sainte-Eugénie Loire, Montbrison Des plantes à foison au clos Sainte-Eugénie Clos Sainte-Eugénie Montbrison Catégories d’évènement: Loire

Montbrison

Des plantes à foison au clos Sainte-Eugénie Clos Sainte-Eugénie, 18 septembre 2021, Montbrison. Des plantes à foison au clos Sainte-Eugénie

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Clos Sainte-Eugénie

Avec l’association « France Nature Environnement », découvrez ou redécouvrez les petites plantes du coin lors d’une balade en famille. Ces petites plantes sont pleines de secrets et recèlent souvent des bienfaits pour le moins étonnants…

15 personnes maximum par visite (sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période) ; les enfants doivent être accompagnés d’un adulte : point de rendez-vous devant l’enclos des moutons dans le parc de Sainte-Eugénie.

Étude des plantes au parc du clos Sainte-Eugénie. Clos Sainte-Eugénie Avenue Thermale, 42600 Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Montbrison Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Montbrison Autres Lieu Clos Sainte-Eugénie Adresse Avenue Thermale, 42600 Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Montbrison lieuville Clos Sainte-Eugénie Montbrison