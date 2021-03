PLAISIR Espace Coluche Plaisir DES PLANS SUR LA COMÈTE [REPORTÉ] Espace Coluche PLAISIR Catégorie d’évènement: Plaisir

DES PLANS SUR LA COMÈTE [REPORTÉ] Espace Coluche, 25 septembre 2021-25 septembre 2021, PLAISIR. DES PLANS SUR LA COMÈTE [REPORTÉ]

Espace Coluche, le samedi 25 septembre à 20:30

Reporté au samedi 25 septembre 2021 à 20h30 Après Rupture à domicile, la nouvelle comédie de Tristan Petitgirard, Molière 2019 du meilleur metteur en scène. Estelle, une jeune cosmologue, est sur le point de faire une découverte majeure sur la forme de l’univers. Une belle revanche pour elle qui a été renvoyée du C.N.R.S par son propre père ! Mais Garance, sa meilleure amie a entrepris de les réconcilier sans lui dire… Seulement, Garance n’imaginait pas un seul instant que ce serait elle qui s’en rapprocherait… Quand on tombe amoureux de quelqu’un qui a vingt-cinq ans de plus, ce n’est jamais facile à annoncer. Si en plus, c’est le père de votre meilleure amie, ça peut provoquer un nouveau Big-Bang ! Une pièce écrite et mise en scène par Tristan Petitgirard avec Noémie de Lattre, Margaux Van Den Plas, Anne Plantey et Jérôme Anger En raison de la crise du Covid-19 et sous réserve que les mesures de distanciation sociales soient prolongées en septembre, nous ne sommes pas en mesure de garantir votre placement précis en salle. Nous mettrons tous les moyens en œuvre pour vous assurer de belles soirées de détente dans nos murs en toute sécurité. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 21,00€

HUMOUR Durée : 1h30 Espace Coluche 980 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE PLAISIR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T20:30:00 2021-09-25T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Plaisir Autres Lieu Espace Coluche Adresse 980 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE Ville PLAISIR