Orvault Théâtre de la Gobinière Loire-Atlantique, Nantes Des pieds et des mains Théâtre de la Gobinière Orvault Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Des pieds et des mains Théâtre de la Gobinière, 18 novembre 2021, Orvault. 2021-11-18 Placement libre Pass sanitaire obligatoire

Horaire : 20:30 21:25

Gratuit : non de 7 € à 20 € + 12 ans Placement libre Pass sanitaire obligatoire Tout faire pour faire tout ! Des pieds pour danser et des mains pour égrener les notes au piano. Ce solo musical et chorégraphique est interprété par Pedro Hurtado, remarquable danseur d’origine équatorienne, qui a rejoint la compagnie nantaise NGC25. Un solo cousu main faisant écho au parcours singulier de l’interprète qui, avant d’être danseur, a été pendant plusieurs années un concertiste de renommée internationale. Faut-il choisir entre devenir danseur ou concertiste ? Cette interrogation s’est imposée à Pedro tout au long de son parcours artistique, le mettant en doute et l’obligeant à des choix entre deux passions, deux vies. Ce solo est un pas de deux, une parenthèse de liberté où l’artiste navigue entre ses deux moyens d’expression, sans avoir à choisir.Le temps d’un spectacle, il jouera du Bach, du Rameau, du Ravel, du Haydn, du Satie, du Chopin, ce répertoire qu’il a étudié au conservatoire de Guayaquil et il dansera avec, sur et autour de son piano, en harmonie ! Cie NGC 25Chorégraphe : Hervé MaigretAssistante chorégraphique : Emilia BenitezArtiste chorégraphique et pianiste : Pedro Hurtado Théâtre de la Gobinière adresse1} Orvault 44700 02 51 78 33 33 https://www.orvault.fr/ 02 51 78 33 33 http://www.orvault.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre de la Gobinière Adresse 37 Avenue de la Ferrière Ville Orvault Age maximum + 12 ans lieuville Théâtre de la Gobinière Orvault