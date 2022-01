DES PIEDS ET DES MAINS Machecoul-Saint-Même Machecoul-Saint-Même Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Machecoul-Saint-Même

DES PIEDS ET DES MAINS Machecoul-Saint-Même, 22 février 2022, Machecoul-Saint-Même.

2022-02-22

Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique EUR Un musicien, un danseur, un seul homme. Rien ne pouvait présager que le concertiste équatorien Pedro Hurtado allait devenir danseur. Et pourtant, il joue du piano comme il danse. Sa performance permet de redécouvrir des œuvres classiques accessibles aux plus jeunes, de rentrer dans son imaginaire et de partager son intimité.

par Cie NGC 25 – Hervé Maigret https://www.saison-culturelle-machecoul.fr/

