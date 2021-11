Des pieds et des mains – Compagnie NGC 25 Espace Ronsard, 12 décembre 2021, Le Lude.

Des pieds et des mains – Compagnie NGC 25

Espace Ronsard, le dimanche 12 décembre à 16:00

**Spectacle tout public dès 7 ans** **BILLETTERIE** [billetterie.ville-lelude.fr](https://billetterie.ville-lelude.fr/) – **INFOS** [[culture@ville-lelude.fr](mailto:culture@ville-lelude.fr)](mailto:culture@ville-lelude.fr) Des pieds pour danser et des mains pour jouer. Pourquoi choisir ? Ce solo interprété par le danseur-pianiste Pedro Hurtado est un moment de suspension et de liberté où choisir n’est pas obligatoire. **Avec son piano pour seul décor, il invite petits et grands à découvrir toute la force de l’art vivant à travers deux langages, la danse et la musique.** Un voyage intérieur et sensible pour mieux se connaître… Se rencontrer soi-même pour mieux s’ouvrir à l’autre. [**VOIR LE TEASER**](https://vimeo.com/492459800) ### À PROPOS DES ARTISTES Fondateur de la Compagnie NGC 25, le chorégraphe Hervé Maigret porte un regard cinématographique et théâtral sur la danse. Ses créations sont le reflet des émotions, des états et des comportements de l’être humain et s’inspirent du quotidien et des relations. Aujourd’hui installée à Bouguenais, la compagnie est impliquée dans de nombreux projets à l’international. _Mentions obligatoires et distribution sur_ [_ngc25.com_](http://ngc25.com/fr/) ### TOURNEE REGIONALE DES ARTISTES DES PAYS DE LA LOIRE Les Pays de la Loire abritent des artistes de qualité et une grande diversité de création, comme en témoigne la programmation 100% ligérienne de la Tournée régionale, à découvrir dans 20 communes rurales du territoire. _Tournée initiée par la Région des Pays de la Loire dans le cadre de son Plan de relance._ Plus d’infos sur [culture.paysdelaloire.fr](https://culture.paysdelaloire.fr)

TARIF PLEIN 12 € / TARIF RÉDUIT 6 €

Spectacle proposé dans le cadre de la Tournée régionale des artistes des Pays de la Loire organisée par la Région.

Espace Ronsard Place du Champ de Foire 72800 LE LUDE Le Lude Le Lude Sarthe



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-12T16:00:00 2021-12-12T16:50:00