Bourges Cher Bourges Wan Ting Fu s’applique à observer comment les corps s’imbriquent dans les dispositifs disciplinaires. Une grande partie de son travail porte sur le milieu scolaire et plus particulièrement sur les façons dont la discipline s’y exerce. Des petites violences tous les jours de Wan Ting Fu +33 6 74 40 88 92 Wan Ting Fu s’applique à observer comment les corps s’imbriquent dans les dispositifs disciplinaires. Une grande partie de son travail porte sur le milieu scolaire et plus particulièrement sur les façons dont la discipline s’y exerce. Wan-Ting Fu Poteaux d’Angle

