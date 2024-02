des petites phrases courtes, ma chérie… Céline Agniel / Odile Azagury Gallia Théâtre-Cinéma Saintes, mardi 30 avril 2024.

des petites phrases courtes, ma chérie… Céline Agniel / Odile Azagury Gallia Théâtre-Cinéma Saintes Charente-Maritime

Odile Azagury et Céline Agnel forment et offrent un duo sensible tout en délicatesse pour évoquer le temps qu’il reste à partager jusqu’à la séparation.

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 20:00:00

fin : 2024-04-30 21:30:00

Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National

Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

L’événement des petites phrases courtes, ma chérie… Céline Agniel / Odile Azagury Saintes a été mis à jour le 2024-02-15 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge