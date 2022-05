Des petites bêtes en vois-tu ? En voilà… Lieu de rdv donné à la réservation

Lieu de rdv donné à la réservation, le vendredi 19 août à 14:30

Tu es curieux de nature ? Viens nous retrouver au bord de l’Odon. Nous partirons à la recherche des petites bêtes qui vivent sur terre ou dans l’eau. . Mais attention, il va falloir ouvrir grands les yeux , peut-être courir vite, car elles ne veulent pas toujours se laisser attraper. Seras-tu un bon chasseur ?

(1km/2h30) – Niveau 1

Gratuit

