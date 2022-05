Des perspectives animales en art et littérature Château de Fontainebleau – Quartier Henri IV – Grande Salle Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Des perspectives animales en art et littérature

Château de Fontainebleau – Quartier Henri IV – Grande Salle, le dimanche 5 juin à 14:00

Château de Fontainebleau – Quartier Henri IV – Grande Salle, le dimanche 5 juin à 14:00

Comment représenter le point de vue d’un animal en peinture ou en littérature, quand tout ce que nous voyons ou lisons de cet être, c’est son corps figuré sur la toile ou un texte produit par un humain ? Quels types d’œuvres permettent de traduire un imaginaire animal, à l’heure où la recherche fait état d’une « sentience » de nombreuses espèces ? Trois chercheuses réfléchiront sur le dépassement des dualismes, réels ou supposés, au sein de notre culture à partir d’œuvres du XIXe siècles à nos jours, et sur les façons dont les arts peuvent donner accès à des perspectives animales diversifiées. _ Château de Fontainebleau – Quartier Henri IV – Grande Salle Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau Seine-et-Marne

