Des percussions et des neurones Bibliothèque André Malraux Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Des percussions et des neurones Bibliothèque André Malraux Paris, 3 février 2024, Paris. Le samedi 03 février 2024

de 10h30 à 12h00

.Tout public. A partir de 5 ans. gratuit Pour tous à partir de 5 ans. Nombre de places limité. Inscription au 01 45 44 53 85 ou par mail bibliotheque.andre-malraux@paris.fr Initiation aux percussions corporelles par de petits jeux rythmiques engageant le cerveau. Mettre son corps en mouvement et en rythme, c’est, l’air de rien, tout un travail cérébral. Après un petit échauffement, nous nous essaieront à quelques séquences faciles. C’est bon pour le corps et le cerveau, le saviez-vous ? Car les différentes connexions et commandes qui mettent en jeu le mouvement aiment à être entraînées et surprises, c’est-à-dire sorties de leurs habitudes. Un moment ludique et joyeux mais aussi concentré. En écho et pour prolonger le thème du Corps des Nuits de la lecture 2024. Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris Contact : +33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/

copMalraux Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75006 Lieu Bibliothèque André Malraux Adresse 112 rue de Rennes Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque André Malraux Paris latitude longitude 48.847914,2.327471

Bibliothèque André Malraux Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/