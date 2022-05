“DES PEINTRES ET DES MOTS” LECTURES

2022-06-16 – 2022-06-16 Lectures de textes par le libraire Philippe Poulain, Librairie à Côté. Un partage à haute voix de ce les mots peuvent donner à voir et à sentir de peinture et du travail des peintres. Philippe Poulain a mis en scène “Euripide et Pasolini”, travaillé au château de Versailles ainsi qu’à la Cité de la Musique, accompagné des festivals de musique et de cinéma, avant de se poser dans une librairie à Belleville pendant 12 ans. Désormais, c’est au coeur historique d’Agde qu’il a ouvert “La Librairie à côté”. Après avoir en début d’année, évoqué les peintres Berthe Morisot, Renoir & Cézanne, ses lectures présentées à la Médiathèque Agathoise, se clôtureront avec “Un portrait par Giacometti”, journal tenu par le critique anglais James Lord alors qu’il pose en 1964, à Paris, pour le sculpteur et peintre suisse Alberto Giacometti.

Où l'on verra le modèle prendre part à l'accomplissement du tableau.

