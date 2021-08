Cesson-Sévigné Espace Ferrié - Musée des transmissions Cesson-Sévigné, Ille-et-Vilaine Des Peintres de l’Armée au Musée des transmissions Espace Ferrié – Musée des transmissions Cesson-Sévigné Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné

Ille-et-Vilaine

Des Peintres de l’Armée au Musée des transmissions Espace Ferrié – Musée des transmissions, 18 septembre 2021, Cesson-Sévigné. Des Peintres de l’Armée au Musée des transmissions

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Espace Ferrié – Musée des transmissions

[Les peintres de l’Armée – nouvelle exposition temporaire](http://www.espaceferrie.fr/index.php/test/97-fermeture-exceptionnelle)

entrée libre / visites guidées organisées.

Présence d’artistes au musée pour présenter leurs œuvres. Espace Ferrié – Musée des transmissions 6 avenue de la Boulais, 35510 Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Espace Ferrié - Musée des transmissions Adresse 6 avenue de la Boulais, 35510 Cesson-Sévigné Ville Cesson-Sévigné lieuville Espace Ferrié - Musée des transmissions Cesson-Sévigné