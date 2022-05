Des peintres dans notre région au temps de Hayden (1883-1970) : Conférence de Damien Blanchard Musée de la Seine-et-Marne Saint-Cyr-sur-Morin Catégories d’évènement: Saint-Cyr-sur-Morin

Damien Blanchard est directeur des éditions Fiacre, historien de formation et bibliothécaire, il est l’auteur d’une vingtaine de livres, seul ou en collaboration. Il donnera proposera une conférence au musée de la Seine-et-Marne, sur les peintres de la 1ère moitié du 20ème siècle ayant vécu et/ou travaillé dans les vallées de la Marne et des Morins : Lagny, Meaux, la Ferté-sous-Jouarre, Luzancy, Crécy-la-Chapelle, Coulommiers, Saint-Cyr-sur-Morin, Verdelot, etc…

Réservation conseillée ; droit d’entrée du musée (de 0 à 5€)

Damien Blanchard directeur des Éditions Fiacre donnera une conférence au musée, sur les peintres de la 1ère moitié du 20ème siècle ayant vécu ou travaillé dans les vallées de la Marne et des Morins. Musée de la Seine-et-Marne 17, Avenue de la Ferté-sous-Jouarre 77750 Saint-Cyr-sur-Morin

2022-06-19T15:00:00 2022-06-19T16:00:00

