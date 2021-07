DES PAS BAROQUES – COMPAGNIE BEAUX-CHAMPS Sablé-sur-Sarthe, 28 août 2021-28 août 2021, Sablé-sur-Sarthe.

DES PAS BAROQUES – COMPAGNIE BEAUX-CHAMPS 2021-08-28 – 2021-08-28 au pied des remparts du Château Rue du Moulin

Sablé-sur-Sarthe Sarthe Sablé-sur-Sarthe

Le spectacle propose un dialogue curieux et historiquement informe´ autour de la danse et de la musique baroques entre démonstrations, explications et invitations a` danser. Dans cette nouvelle création « tout terrain », Bruno Benne explicite les codes de la Belle Danse, la fine relation qu’elle entretient a` la musique et son déploiement figuré dans l’espace. Les deux danseurs et le musicien partent également à la recherche d’un nouvel art baroque, à l’image des maîtres à danser des XVIIe et XVIIIe siècles, très novateurs à leur époque. Le public découvrira ainsi les principales danses de ce répertoire – bourrée, gavotte, passepied, rigaudon… Il en décryptera les codes – cérémonial du bal, révérences, chemin de la danse, cadences… Enfin, il goûtera au plaisir de danser ensemble dans un court mais intense et joyeux Bal a` la Cour !

La compagnie Beaux-Champs est fondée en 2013 par le chorégraphe et danseur Bruno Benne. Ce projet chorégraphique et musical lui permet d’élaborer une vision moderne de l’art baroque en le réinventant aujourd’hui sous de nouvelles formes. La compagnie crée plusieurs pièces mettant en scène danse et musique vivante : Figures Non Obligées (2014), Louis XIV et ses Arts (2016), ainsi que les chorégraphies de l’opéra-ballet Le Triomphe des Arts (2014) et la pièce Ornements (2016), commande du Ballet de l’Opéra National du Rhin. À l’international, la compagnie collabore avec la New York Baroc Dance Company – Catherine Turocy (USA) – et avec Les Jardins Chorégraphiques – Marie-Nathalie Lacoursière (Canada). Très attachée à la transmission, la compagnie Beaux-Champs imagine le spectacle participatif Baroc’Bal présenté en 2016 au Festival Cervantino au Mexique.

COMPOSITEURS

Musiques de Jean-Baptiste Lully, Charles-Hubert Gervais, Marin Marais…

DISTRIBUTION

COMPAGNIE BEAUX-CHAMPS

Concept artistique, chorégraphie et écriture Bruno Benne

Adeline Lerme, Bruno Benne danse

Benjamin Chénier violon

billetterie@lentracte-sable.fr +33 2 43 62 22 22 https://lentracte-sable.fr/compagnie-beaux-champs/

dernière mise à jour : 2021-05-26 par