2022-10-16 – 2022-10-16

Deux-Svres Melle EUR 5 5 Des papilles au nez, dégustation de vins thématiques Tous les troisièmes dimanches du mois à partir de 11 h dans la verrière du Café du Boulevard à Melle Guillaume Nowak présente… Focus sur un cépage, une appellation, une technique de vinification… et des infos. Des Papilles Au Nez, c’est à onze heures, au moment où papilles et bulbe olfactif sont sur les starting-blocks : pas encore fatigués par la journée et tout frétillants en vue du déjeuner qui s’annonce… Ce mois-ci : CÔT vs MALBEC Deux noms, chacun lié à un terroir, pour une même variété de raisin… Focus sur ce cépage schizophrène et comparaison de sa face sud et de sa face nord. Renseignements et réservations au 05 49 27 01 28

