Médiathèque centre-ville, le mercredi 20 avril à 12:30

Et le papier prend vie ! Le papier n’est plus seulement ce serviteur intime sur lequel les mots se reposent, ce contraste végétal blanc limité au rôle de support de l’écriture. En volumes, textures, transparences, il accède sans pigment à la même force expressive que la ligne d’encre, le trait de pinceau ou la taille de burin. La collection de la médiathèque comprend quelques magnifiques exemples de ces livres dans lesquels le papier libère son énergie artistique répondant à la portée du texte, nous vous invitons à les découvrir. Pour le confort de tous, aucune entrée ne sera possible après le début de l’animation. Merci de votre compréhension.

Entrée libre

Conférence histoire de l'art, par Frédéric Harranger et Florence Delclos, bibliothécaires
Médiathèque centre-ville
33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux

2022-04-20T12:30:00 2022-04-20T13:30:00

