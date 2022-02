Des pâles sous les étoiles … musée de l’ALAT et de l’hélicoptère Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Des pâles sous les étoiles … musée de l’ALAT et de l’hélicoptère, 14 mai 2022, Dax. Des pâles sous les étoiles …

musée de l’ALAT et de l’hélicoptère, le samedi 14 mai à 20:00

Venez découvrir l’extraordinaire histoire des aéronefs de l’Armée de Terre. Une collection unique en France d’hélicoptères et d’avions militaires réunis sur le site du musée de l’ALAT et de l’hélicoptère. Une aventure qui a débuté depuis plus de 60 ans !

Entrée libre

Collection unique d’avions et d’hélicoptères de l’Armée de Terre musée de l’ALAT et de l’hélicoptère 58 avenue de l’aérodrome 40100 DAX Dax Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu musée de l'ALAT et de l'hélicoptère Adresse 58 avenue de l'aérodrome 40100 DAX Ville Dax lieuville musée de l'ALAT et de l'hélicoptère Dax Departement Landes

musée de l'ALAT et de l'hélicoptère Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dax/

Des pâles sous les étoiles … musée de l’ALAT et de l’hélicoptère 2022-05-14 was last modified: by Des pâles sous les étoiles … musée de l’ALAT et de l’hélicoptère musée de l'ALAT et de l'hélicoptère 14 mai 2022 Dax musée de l'ALAT et de l'hélicoptère Dax

Dax Landes