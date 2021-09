Valaurie Valaurie Drôme, Valaurie Des origines à nos jours Valaurie Valaurie Catégories d’évènement: Drôme

Valaurie

Des origines à nos jours Valaurie, 18 septembre 2021, Valaurie. Des origines à nos jours 2021-09-18 – 2021-09-19 Maison de la tour 1 rue des écoles

Valaurie Drôme Valaurie Oeuvre réalisée lors d’une résidence au Cube en 2020/2021.

Rodolphe Hammadi, récupère des objets qu’il sélectionne parce qu’ils ont un sens, qu’il situe territorialement, une histoire qu’il retrace, pour les assembler, en une oeuvre originale précieuse. contact@maison-de-la-tour.fr +33 4 75 96 01 29 http://maison-de-la-tour.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valaurie Autres Lieu Valaurie Adresse Maison de la tour 1 rue des écoles Ville Valaurie lieuville 44.42182#4.8134