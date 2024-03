Des ombres qui illuminent Instituto Cervantes de Bordeaux Bordeaux, jeudi 21 mars 2024.

Des ombres qui illuminent Dans le cadre du Mois de la Poésie le collectif de photographes de Leganés nous propose un dialogue entre textes et photographies 21 mars – 7 mai Instituto Cervantes de Bordeaux Entrée libre.

Début : 2024-03-21T09:30:00+01:00 – 2024-03-21T17:00:00+01:00

Fin : 2024-05-07T10:00:00+02:00 – 2024-05-07T17:00:00+02:00

Un projet poétique

Le Collectif de Photographes de Leganés (CFL) présente cette exposition dans le but de réunir deux disciplines artistiques qui ont généré un processus de dialogue créatif, dont le résultat est la création d’œuvres photographiques et poétiques par le biais d’un chemin à double sens. La photographie englobe des aspects tels que le symbolisme, le rythme, la pensée et la perception, et est capable de générer des dialogues poétiques entre l’image capturée, l’écrit et l’imaginaire. C’est dans cette optique que s’inscrit ce projet : comment s’établit un dialogue entre le langage photographique et le langage poétique ? Comme le dit María J. de la Vega, l’une des poétesses impliquées dans ce projet, l’exposition sert «ouvre ce dialogue, fait en sorte que la photographie s’éloigne de l’écrit, que le poème s’éloigne de l’image révélée».

Instituto Cervantes de Bordeaux 57 cours de l’Intendance, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

poésie photographie

Colectivo Fotográfico de Leganés