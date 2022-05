DES OISEAUX Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

À l'image de la collection d'ouvrages dont elle reprend le nom, l'exposition célèbre, à travers le regard de différents artistes, l'immense présence des oiseaux dans un monde où ils sont aujourd'hui fragilisés. L'ornithologue Guilhem Lesaffre accompagne d'un texte inédit l'ensemble de photographies. Créée pour la première fois au Château d'Eau, l'exposition sera ensuite présentée au Hagard à Bruxelles à partir de septembre 2022. Les photographes exposés sont : Min Byunghun – Albarran Cabrera – Graciela Iturbide – Leila Jeffreys – Rinko Kawauchi – Michael Kenna – Christophe Maout – Yoshinori Mizutani- Paolo Pellegrin – Bernard Plossu – Pentti Sammalahti – Terri Weifenbach

La Galerie Le Château d'Eau présente, en collaboration avec l'Atelier EXB / Editions Xavier Barral, l'exposition collective Des Oiseaux qui réunit douze photographes de renommée internationale sur une thématique commune.

