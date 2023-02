DES OISEAUX LA NUIT THEATRE LES QUINCONCES, 11 mars 2023, VALS LES BAINS.

DES OISEAUX LA NUIT THEATRE LES QUINCONCES. Un spectacle à la date du 2023-03-11 à 20:30 (2023-03-11 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

LES QUINCONCES et LABEAUME EN MUSIQUE (2-1109806/3-1080249) présentent ce spectacle Un concert « écologique » ! Une expérience audacieuse ! Le groupe NO MAD ? propose un concert tout en acoustique et éclairé à la bougie. Léger, débranché, sans attache et désamplifié. Après vingt ans d’explorations musicales, de créations scéniques originales, No Mad ? présente un projet empreint de simplicité, sobre, sans artifice et emporté par les mots de Pierre Dodet. Se départir des micros, des lumières électriques. Mettre en valeur les mots et leur musicalité. Convoquer au plateau : clarinette, basse, violoncelle, violon et percussions. Inventer de nouvelles scènes et rendre la musique palpable, réelle et simple. Plus qu’un concert, c’est un projet atypique et expérimental. No Mad ? repense et réinvente sa musique. Une expérience musicale à vivre ! Ce concert est en forme intimiste, non-amplifié et sans projecteurs lumière. La jauge est limitée pour le confort de tous.

THEATRE LES QUINCONCES VALS LES BAINS 3 AVENUE CLAUDE EXPILLY Ardeche

