Des Oiseaux dans la glu – Théâtre Melle, 17 mars 2022, Melle.

Des Oiseaux dans la glu – Théâtre Place Bujault Metullum Melle

2022-03-17 – 2022-03-17 Place Bujault Metullum

Melle Deux-Sèvres

Théâtre : Des Oiseaux dans la glu jeudi 17 mars à 20:30 au Metullum à Melle.

Avant de rompre, se déchirer avec panache ! « Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants ». Et après ? Hélène Arnaud écrit la suite de l’histoire, celle qui se délite, quand le couple s’échoue sur les rives inertes où l’amour s’éteint. L’écriture a des vertus réparatrices. Hélène Arnaud a plongé et s’est joliment « lâchée », croquant une galerie d’amants en équilibre instable. La témérité avec laquelle ils s’accrochent au conte de fée et leurs tentatives vaines de trouver une fin heureuse les rendent véritablement touchants, même quand l’indifférence

vient remplacer les gestes tendres et les mots doux

Accompagnée par la pulsatile contrebasse de Mathieu Lemaire et Hélène Arnaud.

Tarifs : de 6€ à 8€.

Réservation : ville de Melle au 05 49 27 56 96.

dernière mise à jour : 2021-09-16 par