DES OH?! ET DÉBATS Legé Legé Legé Catégories d’Évènement: Legé

Loire-Atlantique

DES OH?! ET DÉBATS Legé, 3 février 2023, Legé Legé. DES OH?! ET DÉBATS 37 Rue de la Chaussée Legé Loire-Atlantique

2023-02-03 17:30:00 – 2023-02-03 19:30:00 Legé

Loire-Atlantique Legé Dans certaines situations, les personnages des livres doivent faire des choix. A leur place, ferais-tu les mêmes ? Viens en débattre vendredi ! Entrée libre et gratuite de 8 à 12 ans. Pour avoir lieu, la séance devra compter au minimum deux participants inscrits. Dans le cas contraire elle serait annulée. +33 2 28 21 62 20 https://bibliotheques.sudretzatlantique.fr/ Legé

dernière mise à jour : 2023-01-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Legé, Loire-Atlantique Autres Lieu Legé Adresse 37 Rue de la Chaussée Legé Loire-Atlantique Ville Legé Legé lieuville Legé Departement Loire-Atlantique

Legé Legé Legé Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lege-lege/

DES OH?! ET DÉBATS Legé 2023-02-03 was last modified: by DES OH?! ET DÉBATS Legé Legé 3 février 2023 37 Rue de la Chaussée Legé Loire-Atlantique Legé Legé Loire-Atlantique Loire-Atlantique

Legé Legé Loire-Atlantique