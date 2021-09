Des oeuvres à regarder avec les mains : l’accessibilité sensorielle dans l’art Le Tambour Université Rennes 2, 7 décembre 2021, Rennes.

Des oeuvres à regarder avec les mains : l’accessibilité sensorielle dans l’art

Le Tambour Université Rennes 2, le mardi 7 décembre à 17:30

Avec The Blind, street-artist, Eve Gardien, enseignantechercheuse en sociologie, Christine Bouëte, enseignante spécialisée au centre Angèle Vannier, et Sylvie Ganche, chargée de mission accessibilité des publics aux Champs libres. The Blind, artiste associé à la saison culturelle de l’université, transforme la dimension parfois exclusivement visuelle du street-art en produisant des oeuvres « à regarder avec les mains ». Ses fresques brailles invitent au toucher, mais surtout, elles impliquent une collaboration entre personnes voyantes et non-voyantes pour repérer et traduire les messages posés sur les murs. À partir de la pratique artistique de The Blind, les invité·es de cette table ronde échangeront sur la question de l’accessibilité sensorielle aux oeuvres d’art et aux lieux de culture. Comment prendre en compte les différences sensorielles des publics, et permettre à chacun et chacune d’éprouver et partager les émotions des rencontres avec la création artistique ?

gratuit sur réservation Billetterie : www.billetweb.fr/ mardi-art-accessibilite

table ronde sur l’accessibilité de l’art

Le Tambour Université Rennes 2 Place du recteur Henri le Moal 35000 Rennes Rennes Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-07T17:30:00 2021-12-07T19:30:00