Musée d’art et d’archeologie de Senlis, le samedi 14 mai à 20:00

Au rez-de-chaussée, au milieu des collections gallo-romains, Pascale Gardin vous montrera toutes ses techniques pour conserver et restaurer le métal. Ce matériau, qui a souvent vécu des milliers d’années, est pourtant extrêmement fragile et sujet à bien des dangers… Au premier étage, Nathalie Nolde vous montrera tous les accidents que peut vivre une toile au cours de sa vie : déchirure, moisissure, encrassement, etc. Tant de problématiques qui ont chacunes leurs solutions.

Entrée libre, gratuite

Pascale Gardin et Nathalie Nolde, restauratrices, vous donnent rendez-vous pour découvrir les secrets de leur métier… Musée d’art et d’archeologie de Senlis Place Notre-Dame, 60300 Senlis, Oise, Hauts-de-France, France Senlis Oise

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:00:00

