Des oeufs géants au Tropical Parc Tropical Parc Saint-Jacut-les-Pins, samedi 30 mars 2024.

Dès le week-end de Pâques et jusqu’au 5 mai, plus de 60 œufs peints à la main et décorés aux couleurs du monde par des artisans, s’exhiberont dans les allées du Tropical parc.

Les œufs géants mesurent 1.80 m, les autres s’échelonnent entre 80, 60 et 40 cm. Venez les admirer au cours de votre balade dans les jardins du parc.

De l’Europe de l’Est à l’Asie

Erven Gicquel grand baroudeur, s’est inspiré de la tradition

pascale des chrétiens orthodoxes de l’Europe de l’Est

(Ukraine, Roumanie, Moldavie, Croatie) qui exposent des œufs

géants décorés dans les rues. Le festival d’œufs de pâques

à Kiev est un événement ancestral à quelquesjours de la Pâques

orthodoxe, les Ukrainiens peignent leurs œufs, le résultat s’appelle

les pysankas. En plein centre de Kiev, des centaines œufs

décorés, à la taille démesurée, s’exposent place Sophia.

Chacun y va de son motif. Parce que ça parle de choses

simples. La bonté, l’amour, la paix… En plus des peintres

expérimentés, tout le monde peut décorer son pysanka. Certes un

peu plus petit, moins impressionnant mais le sens reste le même

se retrouver en famille.

Lors de ses derniers voyages en Asie, Erven a confié à des artistes thaïlandais et indonésiens la

décoration picturale des œufs aux couleurs des 7 jardins du parc. Effet Waouh garanti ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-05-05

Tropical Parc 10 Lieu-dit Laugarel

Saint-Jacut-les-Pins 56220 Morbihan Bretagne contact@tropical-parc.com

