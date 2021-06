Des objets transformés, des histoires à raconter ville de Le Plessis Trevise, 26 juin 2021-26 juin 2021, Le Plessis-Trévise.

Des objets transformés, des histoires à raconter

du samedi 26 juin au dimanche 26 septembre à ville de Le Plessis Trevise

Vous avez des objets enfouis dans vos placards, vous voulez faire le vide mais c’est un bout de mémoire familiale qu’il faut libérer. Vous aimez bricoler, raconter, inventer, transformer. A l’occasion des rendez-vous autour de la création d’une Maison des jeunes et de la Culture (MJC) au Plessis Trévise, nous vous proposons de nous retrouver cet été autour du projet « des objets transformés à raconter » avec l’artiste plasticienne, vidéaste et poète Franco-Iranienne Golnaz Payani. A partir d’objets récoltés l’enjeu sera de faire exister ensemble des nouvelles formes, usages, histoires – Ces nouveaux objets seront ensuite exposés dans la ville pour provoquer la surprise, la discussion, la rencontre. Entre juin et septembre des rendez-vous de construction et récoltes d’objets et d’histoires sont proposés dans différents endroits de la ville avec les habitants, petits et grands prêts à tenter l’expérience. Une rencontre qui s’inscrit dans le cadre du projet [« ICI Et AILLEURS » porté par la FRMJC IdF](http://mjcidf.org/images/Ici_et_Ailleurs-4_projet_VF.pdf) en partenariat avec la Communauté Emmaüs du Plessis-Trévis, la ville du Plessis Trévise et l’ARAP [https://www.youtube.com/watch?v=s2NSdmIRMUE](https://www.youtube.com/watch?v=s2NSdmIRMUE)

inscriptions ouvertes à tous – participation avec don d’objets et d’histoires

« Des objets transformés à raconter » ateliers participatifs et installations hors les murs avec l’artiste plasticienne, vidéaste et poète Franco-Iranienne Golnaz Payani.

ville de Le Plessis Trevise 74 Avenue Ardouin, 94420 Le Plessis-Trévise Le Plessis-Trévise Val-de-Marne



2021-06-26T11:00:00 2021-06-26T16:00:00;2021-06-27T14:00:00 2021-06-27T17:00:00;2021-07-03T10:00:00 2021-07-03T16:00:00;2021-07-04T14:00:00 2021-07-04T17:00:00;2021-07-10T10:00:00 2021-07-10T17:00:00;2021-07-18T14:00:00 2021-07-18T17:00:00;2021-08-07T10:30:00 2021-08-07T16:00:00;2021-09-25T11:00:00 2021-09-25T16:00:00;2021-09-26T10:00:00 2021-09-26T16:00:00