Des nuits pour voir le jour Marseille 15e Arrondissement, 20 octobre 2022

Des nuits pour voir le jour

22 Boulevard De la Méditerranée ARCHAOS Pôle national des arts du cirque Méditerrannée Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-10-20 19:00:00 19:00:00 – 2022-10-20

ARCHAOS Pôle national des arts du cirque Méditerrannée 22 Boulevard De la Méditerranée

Marseille 15e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

Marseille 15e Arrondissement

À l’origine de ce projet, il y a un témoignage personnel et les nombreuses blessures de Katell Le Brenn. « Des nuits pour voir le jour » est un encouragement à accueillir la vie telle qu’elle se présente, à accepter qu’elle est mouvement, qu’elle est fragile, une invitation à transformer ce qui nous blesse, nous attriste, nous touche pour agir et aller ailleurs.



Montrer ce que l’on cache, dire ce que l’on tait, crier ce que l’on chuchote, chuchoter ses secrets, rire de ce que l’on pleure, pleurer à force de rire, ne pas se plaindre, partager, s’amuser et continuer.



Par ce témoignage personnel, ils espèrent ouvrir un espace commun où chacun peut se retrouver, se questionner, s’émouvoir.



Distribution

Katell Le Brenn & David Coll Povedano : écriture

Katell Le Brenn (équilibre, contorsion) : interprétation

David Coll Povedano : regard impliqué

Anaïs Allais (à confirmer) : aide à l’écriture et dramaturgie

Dimitri Rompion : construction et régie plateau

Joan Cambon : crétaion musicale

Pierrot Usureau : création lumière

Camille Lacombe : création costumes

Régie son et lumière (en cours)

Coralie Muckensturm : chargée de prodction

Sandra Guerber : administration



La compagnie

Fondée en 2006, la Compagnie Allégorie est une compagnie de cirque contemporain qui vit le cirque comme un constat d’existence, un espace physique pour tisser des liens, porteur de sensibilité au service de la dramaturgie. L’exploration physique est au centre des processus de création de chaque spectacle.

« Des nuits pour voir le jour » est un encouragement à accueillir la vie telle qu’elle se présente, à accepter qu’elle est mouvement et fragile.

La compagnie

Fondée en 2006, la Compagnie Allégorie est une compagnie de cirque contemporain qui vit le cirque comme un constat d’existence, un espace physique pour tisser des liens, porteur de sensibilité au service de la dramaturgie. L’exploration physique est au centre des processus de création de chaque spectacle.

