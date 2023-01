DES NUITS POUR VOIR LE JOUR – CIRQUE Ligné, 3 mars 2023, Ligné Ligné.

Espace culturel Le Préambule Place de Presteigne Ligné Loire-Atlantique Place de Presteigne Espace culturel Le Préambule

9.5 EUR Création. Solo d’équilibres et contorsions de la Compagnie Allégorie.

Ecriture et interprétation – Katell Le Brenn Ecriture et mise en scène – David Coll Povedano Dramaturgie – Anaïs Allais

Equilibriste contorsionniste, je me suis blessée 1 fois en formation, 1 fois en spectacle, 2 fois en répétition, 2 fois en vacances et 2 fois lorsque j’étais enceinte de mon fils. J’ai 9 attelles, 2 paires de béquilles, 5 cicatrices en comptant la césarienne et je me suis fait opérée 5 fois à la clinique de la main. Je m’appelle Katell, et dans Katell, il y a « attelle ». Merci papa, merci maman.

Dans « Des nuits pour voir le jour », il sera question du corps et de ses chemins. Du temps qui passe et qui guérit. D’empêchement et de contournements. De solitude. D’acceptation. D’intime. D’infime. D’infiniment personnel et d’infiniment universel. Il s’agira de montrer ce que l’on cache. De dire ce que l’on tait. De crier ce que l’on chuchote.

espace.culturel@ligne.fr +33 2 51 12 27 18 https://lepreambule.ligne.fr/

