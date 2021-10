Amiens Comédie de Picardie Amiens, Somme “Des nuages au cerveau” (Isté éditions) par Céline Cherici Comédie de Picardie Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Un voyage à travers les représentations rêvées de l’électricité cérébrale au sein des sciences médicales entre le XVIIIe et le XXIe siècle. Des corps désarticulés animés par Aldini au mythe de Frankenstein, du contrôle des mœurs par galvanisation localisée au double visage de Hyde et Jekyll, un ensemble de métaphores se dessine qui vient remodeler des perspectives cérébrocentristes anciennes. Dans cette histoire, au-delà des progrès thérapeutiques, la fiction ouvre des perspectives heuristiques pour un ensemble de recherches encore actuelles et sur la prise en charge des dimensions physiques et morales de l’individu.

