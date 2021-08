Villefavard Ferme de Villefavard Haute-Vienne, Villefavard Des nouvelles de la Basse-Marche Ferme de Villefavard Villefavard Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Ferme de Villefavard, le dimanche 19 septembre à 17:00

### Accompagné à la guitare par Marc Rampin, Claude Peyronnet nous propose une traversée du patrimoine littéraire de la Basse-Marche en nous contant des nouvelles d’hier et d’aujourd’hui. On découvre le conte « Le Rocher qui tourne », extrait des _Récits de l’Ancien Temps_ de Paule Lavergne puis on embarque pour « Des vacances à Brin’ton », une nouvelle de Dominique Rey.

Gratuit. Réservation obligatoire.

Ferme de Villefavard 2 impasse de l'église et de la cure, 87190 Villefavard Villefavard La Tronchère Haute-Vienne

2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:45:00

