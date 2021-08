Villefavard Ferme de Villefavard Haute-Vienne, Villefavard Des nouvelles de la Basse-Marche Ferme de Villefavard Villefavard Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Villefavard

### Accompagné à la guitare par Marc Rampin, Claude Peyronnet nous propose une traversée du patrimoine littéraire de la Basse-Marche en nous contant des nouvelles d’hier et d’aujourd’hui. « Le Disparu » de Geneviève Maury, fille du pasteur qui fonda la Ferme de Villefavard, nous plonge dans la vie des habitants du village au temps de la Grande Guerre puis l’on découvre les mots d’Odile Rebeyrat, habitante de Saint-Bonnet-de-Bellac, avec « La Nuit de Chez-Chabot ».

Gratuit. Réservation obligatoire.

